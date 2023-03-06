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Лубінець відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам

Фото: уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець (Уніан)
Автор: Тетяна Степанова

Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій, за яке Росія понесе відповідальність. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже відправив відео міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.

Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.

"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.

Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, у понеділок, 6 березня, соцмережами почало ширитись відео, на якому український військовий, котрий потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли українця. В Офісі президента пообіцяли помститись за його смерть.

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