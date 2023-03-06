Лубінець відправив відео з розстрілом українського полоненого міжнародним партнерам

"Коли у всьому світі слова "Слава Україні" викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють", - написав омбудсмен.

Він нагадав, що розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, - це порушення Женевських конвенцій. Росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин.

"Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення Російської Федерації до відповідальності", - додав Лубінець.

Він зазначив, що направив відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.