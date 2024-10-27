Лубінець назвав розстріл жінок у Селидовому воєнним злочином РФ

"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у м. Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину - це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності", - наголосив Лубінець.

Водночас він зауважив, що вже скерував листи до міжнародних організацій: ООН та МКЧХ.

"Чекаю реакції. РФ вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз!", - підсумував він.