Лубінець назвав розстріл жінок у Селидовому воєнним злочином РФ
Російські військові розстріляли мешканців Селидового в Донецькій області. Вчинення таких дій є військовим злочином.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця.
"Сьогодні у соціальних мережах зʼявилася інформація, що росіяни ймовірно вбили мирних жителів у м. Селидове. Якщо будуть доведені факти злочину - це не тільки порушення прав людини, це грубе порушення законів та звичаїв війни, Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. І винних потрібно притягнути до відповідальності", - наголосив Лубінець.
Водночас він зауважив, що вже скерував листи до міжнародних організацій: ООН та МКЧХ.
"Чекаю реакції. РФ вчиняє злочини кожного дня в Україні! Агресора потрібно зупинити зараз! Злочинців потрібно покарати вже зараз!", - підсумував він.
Нагадаємо, що сьогодні прокуратура Донецької області почала розслідування за фактом розстрілу місцевих мешканців у Селідовому. Це відбулось після того, як у декількох Telegram-каналах було опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.
Нещодавно ми писали, що Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на вбивство чотирьох полонених бійців Нацгвардії біля Селидового. Він вже направив листи до ООН та МКЧХ.
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