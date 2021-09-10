В Лос-Анджелесе одобрили обязательную COVID-вакцинацию подростков от 12 лет

В американском штате Калифорния совет по образованию Лос-Анджелеса проголосовала за обязательную вакцинацию от COVID-19 учеников от 12 лет, стремящихся посещать очные занятия.

До сих пор объединенный школьный округ Лос-Анджелеса, в котором обучается более 600 тысяч детей, в основном латиноамериканцев, еженедельно проверял на коронавирус всех учащихся и сотрудников, требовал ношения масок в помещении и на улице, а также призывал к вакцинации учителей.

Согласно новому решению, ученики от 12 лет и старше, которые занимаются спортом и другими внешкольными мероприятиями, должны получить два COVID-прививки до конца октября, а другие - до 19 декабря.

"Это действие не о нарушении чьих-то прав. Эта акция направлена на то, чтобы сделать нашу работу по обеспечению того, чтобы в государственных школах дети могли ходить в школу и быть в безопасности", - высказалась член правления школьного округа Лос-Анджелеса Моника Гарсия.

Взгляды родителей на решение округа разделились.