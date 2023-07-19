"Лор'ян" прихистив вигнанця "Ман Сіті": він втратив 2 роки через справу про зґвалтування

29-річний фланговий виконавець повернувся в чемпіонат Франції. Фінансові умови співпраці з "хеками" наразі невідомі.

Менді підписав із "Лор'яном" угоду на 2 роки. До Бретані оборонець перебрався безкоштовно, оскільки був вільним агентом. У складі бретонців він виступатиме під 5-м номером. Француз був на контракті з "Манчестер Сіті" з 2017 року, але англійський гранд вирішив не пролонгувати договір.

Вихованець "Гавра" на дорослому рівні дебютував у сезоні 2011/12 в рідній команді. Пізніше він захищав кольори "Марселя" і "Монако". У складі монегасків став чемпіоном Франції 2016/17. Із "Манчестер Сіті" тричі здобув чемпіонський титул АПЛ.

Востаннє на полі Менді з'являвся ще в серпні 2021-го. Згодом "містяни" відсторонили його від занять із командою після низки звинувачень, зокрема в зґвалтуванні та спробі сексуального насильства. 14 червня цьогоріч Королівський суд Честера визнав француза невинним.