В лондонской галерее мужчина напал на картину Пикассо

В лондонской галерее современного искусства Тейт 20-летний мужчина в субботу совершил нападение на картину Пабло Пикассо, стоимость которой оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Сообщается, что в результате нападения написанный испанским художником в 1944 году "Бюст женщины", изображающий художницу и фотографа Дору Маар, оказался разорван и был убран из экспозиции. Галерея не сообщила, как сильно было повреждено полотно, отметив лишь, что его состояние оценят эксперты.

Подозреваемый Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что будет отрицать обвинения в повреждении картины. Его оставили под стражей до досудебного слушания, которое состоится 30 января.

Напомним, в немецком городе Дрезден ограбили музей ювелирных изделий "Зеленый свод", ущерб оценивается в миллиард евро.

Так, ограбление произошло утром 25 ноября. Злоумышленники проникли в Дрезденский замок, где находится музей, обесточив его путем поджога электрощита. Похищены были лишь драгоценные изделия. Более крупные экспонаты, такие как вазы и картины, не были украдены.