Лондонский нападавший был осужден за терроризм

Нападавший на людей в Лондоне отбывал срок за террористические преступление и был освобожден из тюрьмы в январе. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, 20-летнего Судеша Аммана выпустили около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца. Во время освобождения Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для публики. Однако не было никаких правовых механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.

После теракта премьер-министр Борис Джонсон анонсировал "фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанными с терроризмом".

Напомним, в Лондоне несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем. Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.

После этого полиция нашла взрывное устройство, пристегнутое к телу подозреваемого в нападении на прохожих. Устройство оказалось фальшивым. В полиции считают, что инцидент связан с исламистами.

РБК-Украина писало, что вечером 29 ноября 2019 года в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу.