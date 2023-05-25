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У Лондоні у ворота резиденції прем'єра Британії в'їхав автомобіль: водія затримали

Фото: У Лондоні у ворота резиденції прем'єра Британії в'їхав автомобіль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Лондоні у ворота резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака в'їхав автомобіль. Водія транспортного засобу заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Озброєні офіцери перекрили практично всю дорогу у Вестмінстері, де розташована резиденція глави уряду.

Скотланд-Ярд заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. При цьому одну людину затримали за підозрою в нанесенні злочинного збитку і небезпечному водінні.

"Озброєні офіцери заарештували чоловіка на місці події за підозрою в нанесенні злочинного збитку і небезпечному водінні. Повідомлень про будь-які травми немає. Розслідування триває", - заявили правоохоронці.

Правоохоронці також провели обшук багажника автомобіля, який в'їхав у ворота резиденції прем'єра.

Даунінг Стріт

Даунінг-стріт, 10 - офіційна резиденція лорда-скарбника, який з 1905 року є також прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Будівля резиденції прем'єра розташована у Вестмінстері на вулиці Даунінг-стріт, що примикає до Вайтголлу.

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