У Лондоні у ворота резиденції прем'єра Британії в'їхав автомобіль: водія затримали

Озброєні офіцери перекрили практично всю дорогу у Вестмінстері, де розташована резиденція глави уряду.

Скотланд-Ярд заявив, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. При цьому одну людину затримали за підозрою в нанесенні злочинного збитку і небезпечному водінні.

"Озброєні офіцери заарештували чоловіка на місці події за підозрою в нанесенні злочинного збитку і небезпечному водінні. Повідомлень про будь-які травми немає. Розслідування триває", - заявили правоохоронці.

Правоохоронці також провели обшук багажника автомобіля, який в'їхав у ворота резиденції прем'єра.

