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В Лондоне тысячи людей вышли на протест против карантина и вакцинации

Автор: Надежда Собенко

На акции почти никто из протестующих не использует защитные маски

На Трафальгарской площади в Лондоне собрались более 10 тысяч противников ограничений, введенных из-за COVID-19. Протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей

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Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, многие протестующие держат плакаты против правил социального дистанцирования, обязательного ношения масок и вакцинирования от коронавируса. Почти никто из них не использует защитные маски.

При этом в листовках, анонсирующих мероприятие, говорилось, что к протестующим присоединятся и выступят с речью лучшие профессиональные врачи и медсестры.

Напомним, 31 июля Британия отложила очередной этап смягчения карантина из-за роста случаев коронавируса.

Отметим, что Британия одна из первых заявила о введении обязательного масочного режима в стране.

Также сообщалось, что сегодня в Берлине тысячи людей вышли на марш протеста против карантина в Германии.

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