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В Лондоне в результате нападения на медицинский центр ранены три человека

Новости » Происшествия    19.12.2018 - 15:50
В Лондоне в результате нападения на медицинский центр ранены три человека
Фото: место происшествия (twitter.com/OOlere)

Полицейские задержали нападавшего

В среду, 19 декабря, вооруженный мачете мужчина напал на людей в медицинском центре на востоке Лондона, в результате нападения пострадали три человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Telegraph.

Сообщается, что жизни пострадавшим уже ничего не угрожает, их госпитализировали. Полицейские задержали нападавшего. В полиции отметили, что не связывают атаку с терроризмом.

"Район по-прежнему оцеплен, расследования продолжаются", - сказал представитель Скотленд-Ярда.

Отметим, 2 ноября неизвестный напал с ножом на посетителей лондонского офиса Sony Music в районе Кенсингтон и Челси, двое человек ранены. 

Также  27 октября в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) Боуэрс, вооруженный штурмовой винтовкой AR-15 и тремя пистолетами, устроил стрельбу в синагоге "Древо жизни", в результате которой погибли 11 человек, еще шесть были ранены.

После того как полицейским удалось ранить Боуэрса, он сдался и был задержан.  Боуэрсу предъявили обвинения по 44 пунктам, среди которых преступления на почве ненависти и нетерпимости. Обвинения составляют 29 уголовных статей федерального законодательства. Ему грозит смертная казнь. Он не признал вину по всем пунктам обвинения.

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