В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов

Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.

Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры "Би-би-си".