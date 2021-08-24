UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Лондоне протестующие против вакцин заблокировали офисы двух телеканалов

Автор: Артур Родивилов

Около 100 противников вакцинации в Лондоне в течение двух часов блокировали вход в здание. Там расположены редакции двух телеканалов - ITV News и Channel 4 News.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на The Epoch Times.

Протестующие кричали, что СМИ дезинформируют людей о пандемии COVID-19 и вакцинах.

Еще одна группа людей в течение часа митинговала у лондонского офиса Google. Сообщений о задержаниях не было.

Аналогичные акции противников прививок прошли в Лондоне в июле. Тогда было блокировано здание бывшей штаб-квартиры "Би-би-си".

Ранее в столице Латвии люди протестовали против принудительной COVID-вакцинации. По итогам пикета полиция возбудила несколько уголовных дел.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус