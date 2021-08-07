UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Лондоне мужчина с ножом напал на людей, среди пострадавших есть полицейские

Автор: Мария Кучерявец

На севере Лондона мужчина с ножом напал на людей посреди улицы. Среди пострадавших два полицейских и социальный работник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Указано, что нападение произошло, когда полицейские и 61-летний социальный работник стояли в общественной зоне, к офицерам подошел мужчина, а затем напал на них с ножом.

По информации правоохранителей, все трое получили несколько ножевых ранений.

Известно, что 33-летний мужчина, задержанный на месте по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений, остается под стражей.

Кроме того, на соседнем участке в связи с инцидентом были арестованы еще двое мужчин. Правоохранители заявили, что характер их причастности все еще устанавливается.

Отмечено, что пострадавших полицейских уже выписали из больницы, а социальный работник все еще остается в больнице

Напомним, в Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда, он ранил четырех человек и скрылся в неизвестном направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
раненыеЛондон