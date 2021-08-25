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В Лондоне 20% госпитализированных с COVID-19 – это молодежь

Автор: Наталья Скороход

В Лондоне 20% пациентов, госпитализированных с COVID-19 не достигли 35-летнего возраста. Власти предупредили молодежь о необходимости сделать прививку как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В своем обращении к жителям Лондона

"Молодость - это не иммунитет от COVID. В настоящее время более 20% больных, находящихся в больнице с вирусом, находятся в возрасте от 18 до 34 лет. Вакцинация - лучший способ снизить риск серьезных заболеваний. Если вы еще не приняли обе дозы, не ждите - закажите их сегодня", - отметил мэр.

Напомним, что в Великобритании заболевших коронавирусом проверят на антитела. Правительство запустило новую программу.

Ранее сообщалось, что в США в школах возникли проблемы из-за вспышек коронавируса. Некоторые их них закрывают полностью, переводя детей на смешанное обучение.

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