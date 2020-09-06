Лондон заявил о причастности Кремля к отравлению Навального

Версия о причастности российских властей к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального представляется наиболее правдоподобной. Подобные действия в Лондоне считают "чистым гангстеризмом".

Об этом заявил глава британского МИДа Доминик Рааб, сообщает The Daily Mail.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что в отравлении замешано российские власти, Рааб ответил: "Я думаю, что очень сложно придумать правдоподобное альтернативное объяснение, основанное на послужном списке России".

При этом он напомнил, что "Новичок" был использован в Солсбери. По его словам, это очень опасная субстанция с большим сложностями получения, хранения и применения.

Глава МИД Британии заявил, то Россия должна дать на это ответ. "И я думаю, что нам нужно провести расследование через ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), и России необходимо в полной мере сотрудничать", - добавил министр.

"Использование химического оружия в таком контексте является чистым гангстеризмом, и Россия несет ответственность за то, чтобы никогда не использовать его от имени властей, и, во-вторых, следить за тем, чтобы никто другой не мог использовать его на территории страны", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украна, посол Украины в Берлине Андрей Мельник предложил Германии ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из России. Это должно стать ответом на отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, 20 августа 2020 года российский оппозиционный политик-националист Алексей Навальный вылетел из Томска в Москву, на борту ему стало плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. В больнице он впал в кому. После перевода в клинику "Шарите" в Берлине немецкие токсикологи определили, что его отравили "Новичком".