Лобода показала себя в постели: папа Тильды оценит

Светлана Лобода похвасталась новым клипом на песню "Мой" и порадовала фанов серией чувственных фото, сделанных на съемочной площадке. Композиция уже успела стать настоящим хитом, и набрала всего за день около 1,95 миллионов просмотров на YouTube.

Артистка опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в ретро стиле - с оригинальным обрамлением под старую пленку. На фото певица предстала в разнообразных образах: нежных и "горячих", в пастельных тонах и просто в постели под одеялом, домашние и трогательных, многолюдно концертных и откровенных, личных.

"Вчера состоялась премьера видео на песню "Мой". Ты успел его посмотреть? Напиши мне свои ощущения, какие эмоции у тебя вызвала эта картина", - призвала Светлана своих подписчиков.

Поклонники приняли произведение "на ура", но при этом в сети не обошли вниманием и семейные снимки, на котором изображена младшая дочь Светланы Тильда. Дело в том, что девочке, которая 21 мая встретила свой второй день рождения, многие фаны "приписывают" Тилля Линдеманна из группы Rammstein в отцы. В звездном закулисье многие ждали, что на вторые именины дочери Лобода сделает долгожданное признание и назовет имя папы, но артистка сохранила интригу.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Так, совместные кадры Светланы с маленькой Тильдой в интернете продолжили собирать слухи и домыслы. Поэтому у Лободы что ни пост - в комментах обязательно поднимут тему немецкого рокера и пофантазируют относительно его реакции на многочисленные снимки артистки.

Очень душевный, с глубоким смыслом

Очень крутая песня и очень домашний клип, уют и тепло

Завораживающий клип, как семейный, как всегда, все классно

Очень теплый клип, вы здесь сама нежность

Кому поете эту песню?

Трогательно. А клип кому посвящен, законченный кадром с Тильдой?

Такой симпатичный "отец". Не то что Тилль "извращенец"...

Светлана как всегда бомба

Душевный клип, но как-то для ЛО "лайтово" очень

Супер, я прямо заплакала

Фото: скрин комментариев instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали о том, что Лобода рассказала о пластической операции на карантине.

Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми - певица приобщает девочек к любимым советским фильмам.