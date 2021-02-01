В "ЛНР" также заявили о начале вакцинации от COVID-19

В так называемой "ЛНР" заявили о начале якобы вакцинации населения от коронавируса. Прививки якобы делают российской вакциной "Спутник-V".

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Как утверждают в "ЛНР", первыми прививку от коронавируса получили сотрудники скорой помощи и так называемого "МЧС ЛНР". Для проведения вакцинации в медучреждениях открыли пункты прививки.

Так называемая "министр здравоохранения ЛНР" Наталья Пащенко заявила, что вакцинация от коронавируса на оккупированной территории Луганской области будет "добровольной и бесплатной".

Напомним, сегодня о "начале вакцинации" заявили в так называемой "ДНР". СМИ боевиков заявляют, что жителей оккупированных районов Донецкой области прививают российской вакциной "Спутник-V".

Однако, как писало РБК-Украина, Россия официально не подтверждает отправку в ОРДЛО вакцины от коронавируса "Спутник-V".