Лижники з РФ спробували змінити спортивне громадянство: профільна федерація відреагувала

Відсторонені від змагань російські спортсмени не змогли переконати Міжнародну федерацію лижного спорту надати згоду на зміну громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG .

Міжнародна організація, що курує всі дисципліни лижного спорту, відмовила двом росіянам у зміні громадянства. Вони надалі збиралися представляти Ізраїль.

Генсек Міжнародної федерації лижного спорту Віон оголосив про зрив спроби спортсменів РФ потрапити на Кубок світу. Імена лижників наразі не розголошують. За словами функціонера, росіяни та білоруси все ще мають шанси на виступи в сезоні 2022/23, якщо свою позицію змінить Міжнародний олімпійський комітет.

Раніше МОК рекомендував усім спортивним федераціям призупинити участь спортсменів із РФ і Білорусі в міжнародних змагань. На такий крок олімпійських рух пішов через повномасштабне російське вторгнення до України та союзницьку роль білоруського керівництва в ньому.

Напередодні обидві країни від усіх турнірів усунула Міжнародна федерація дзюдо. Бан діятиме як мінімум до січня. Росія і Білорусь пропустять прийдешній чемпіонат світу в Узбекистані.