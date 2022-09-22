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Лижники з РФ спробували змінити спортивне громадянство: профільна федерація відреагувала

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Четвер 22 вересня 2022 15:18
Лижники з РФ спробували змінити спортивне громадянство: профільна федерація відреагувала Фото: Міжнародні змагання російським лижницям поки не світять (facebook.com/russianskiteam)
Автор: Антон Федорців

Відсторонені від змагань російські спортсмени не змогли переконати Міжнародну федерацію лижного спорту надати згоду на зміну громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

Міжнародна організація, що курує всі дисципліни лижного спорту, відмовила двом росіянам у зміні громадянства. Вони надалі збиралися представляти Ізраїль.

Генсек Міжнародної федерації лижного спорту Віон оголосив про зрив спроби спортсменів РФ потрапити на Кубок світу. Імена лижників наразі не розголошують. За словами функціонера, росіяни та білоруси все ще мають шанси на виступи в сезоні 2022/23, якщо свою позицію змінить Міжнародний олімпійський комітет.

Раніше МОК рекомендував усім спортивним федераціям призупинити участь спортсменів із РФ і Білорусі в міжнародних змагань. На такий крок олімпійських рух пішов через повномасштабне російське вторгнення до України та союзницьку роль білоруського керівництва в ньому.

Напередодні обидві країни від усіх турнірів усунула Міжнародна федерація дзюдо. Бан діятиме як мінімум до січня. Росія і Білорусь пропустять прийдешній чемпіонат світу в Узбекистані.

До слова, президент УЄФА Чеферін відкинув повернення команд РФ у міжнародний футбол за поточної ситуації.

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