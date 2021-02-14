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В Ливане началась вакцинация от COVID-19

Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в Ливане началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первыми прививку получили врач отделения интенсивной терапии доктор Махмуд Хассун и 93-летний комедийный актер.

Об этом сообщает Associated Press.

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Накануне Ливан получил первой партии вакцины Pfizer. Она насчитывала 28,5 тысячи доз.

За честным распределением препарата будут наблюдать Всемирный банк и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ожидается, что первыми вакцинируют 55 тысяч работников сферы здравоохранения, которые работают на передовой с пациентами, инфицированными COVID-19.

Всемирный банк предложил Ливану заем в размере 34 млн долларов, чтобы помочь заплатить за партию вакцин Pfizer, достаточную для вакцинации более 2 млн человек.

Кроме того, Ливан должен получить примерно 3 млн доз вакцины по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Напомним, ранее в Ливане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

Кроме того, в январе в Ливане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам.

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