ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Ливане началась вакцинация от COVID-19

Новина українською → Бейрут, Воскресенье 14 февраля 2021 15:20
В Ливане началась вакцинация от COVID-19 Фото: вакцинация (freepik)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, в Ливане началась кампания по вакцинации от коронавируса. Первыми прививку получили врач отделения интенсивной терапии доктор Махмуд Хассун и 93-летний комедийный актер.

Об этом сообщает Associated Press.

Накануне Ливан получил первой партии вакцины Pfizer. Она насчитывала 28,5 тысячи доз.

За честным распределением препарата будут наблюдать Всемирный банк и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ожидается, что первыми вакцинируют 55 тысяч работников сферы здравоохранения, которые работают на передовой с пациентами, инфицированными COVID-19.

Всемирный банк предложил Ливану заем в размере 34 млн долларов, чтобы помочь заплатить за партию вакцин Pfizer, достаточную для вакцинации более 2 млн человек.

Кроме того, Ливан должен получить примерно 3 млн доз вакцины по программе Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Напомним, ранее в Ливане зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса Спутник V. Это уже 20-я страна, которая одобрила препарат.

Кроме того, в январе в Ливане ввели режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Ливан вакцинация Коронавирус
NEWS
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир