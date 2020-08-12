В Ливане после мощного взрыва наблюдается вспышка COVID-19

В Ливане власть сообщила о 300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным количеством для страны. Также за последние 24 часа там зарегистрировали семь смертей от осложнений заболевания COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

В целом в Ливане зарегистрировано 7 121 случай инфицирования и 87 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Последний раз всплеск заболеваемости в стране зарегистрировали еще до масштабных взрывов в порту Бейрута, в результате которых погиб по меньшей мере 171 человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Ярасевич заявил на брифинге ООН в Женеве во вторник, что после взрывов в Ливане есть риск ускорения распространения коронавируса.

"Чрезвычайная ситуация в Бейруте привела к ослаблению многих мер для предотвращения распространения COVID-19, повысила риск увеличения скорости передачи и большой нагрузки в ближайшие недели", - предупреждали ранее в ООН.

Ранее ВОЗ призвала выделить 15 миллионов долларов помощи медицинской сфере в стране, которая еще до катастрофы была напряженной: через глубокий финансовый кризис в Ливане наблюдали дефицит медикаментов и медицинских средств.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошли два мощных взрыва; погибли около 150 человек, еще более 5 тысяч получили ранения.

Кроме того, в Минздраве страны заявили, что ущерб от последствий взрыва в Бейруте усиливается распространением коронавируса.