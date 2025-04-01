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У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник біля кордону з Білоруссю

Фото: у Литві знайшли тіло четвертого військового США (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Четвертого американського військовослужбовця, який зник понад тиждень тому на полігоні у Литві, було знайдено мертвими 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Збройних сил США у Європі та Африці.

"Перш за все, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів", - заявив командувач сухопутними військами США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью.

Солдат був знайдений після пошуків, які вели сотні рятувальників з армії США, збройних сил Литви, Польщі, Естонії та багатьох інших підрозділів. Як саме та де було знайдено військового - не розголошується.

Армія США розслідує причини аварії. У міру надходження інформації буде надано нові відомості.

Зникнення військових США

Близько тижня тому у Литві на Пабрадському полігоні зникли четверо американських військовослужбовців і гусенична транспортна машина.

Відомо, що на полігоні проходили військові навчання США, зокрема, там були розташовані два батальйони третьої піхотної дивізії Штатів.

Вчора вранці у Литві було знайдено бронеавтомобіль, в якому могли перебувати четверо зниклих американських військових.

Пізніше стало відомо, що було знайдено тіла трьох американських військових.

Детально про те, що відомо про навчання та зникнення американських військових - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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