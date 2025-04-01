ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник біля кордону з Білоруссю

Вівторок 01 квітня 2025 19:48
UA EN RU
У Литві знайшли тіло четвертого військового США, який зник біля кордону з Білоруссю Фото: у Литві знайшли тіло четвертого військового США (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Четвертого американського військовослужбовця, який зник понад тиждень тому на полігоні у Литві, було знайдено мертвими 1 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Збройних сил США у Європі та Африці.

"Перш за все, ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів", - заявив командувач сухопутними військами США в Європі та Африці генерал Крістофер Донахью.

Солдат був знайдений після пошуків, які вели сотні рятувальників з армії США, збройних сил Литви, Польщі, Естонії та багатьох інших підрозділів. Як саме та де було знайдено військового - не розголошується.

Армія США розслідує причини аварії. У міру надходження інформації буде надано нові відомості.

Зникнення військових США

Близько тижня тому у Литві на Пабрадському полігоні зникли четверо американських військовослужбовців і гусенична транспортна машина.

Відомо, що на полігоні проходили військові навчання США, зокрема, там були розташовані два батальйони третьої піхотної дивізії Штатів.

Вчора вранці у Литві було знайдено бронеавтомобіль, в якому могли перебувати четверо зниклих американських військових.

Пізніше стало відомо, що було знайдено тіла трьох американських військових.

Детально про те, що відомо про навчання та зникнення американських військових - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Литва
NEWS
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
Чому Росія вперше за місяці не запускала "Шахеди": експерт пояснив можливі причини
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту