У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, пошуки четвертого - тривають

Трьох американських військовослужбовців, що зникли минулого тижня на полігоні у Литві, було знайдено мертвими 31 березня. Пошуки четвертого - тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Збройних сил США у Європі та Африці.

Наразі імена трьох загиблих у Литві військовослужбовців США не розголошуються, спочатку про це буде оголошено родичам. Пошуки четвертого солдата все ще тривають.

Командування США уточнило, що американські солдати були направлені до Литви на підтримку операції "Атлантична рішучість" і постійно дислокувались у штаті Джорджія.

"Армія США і литовська влада розслідують причини аварії. У міру надходження нової інформації ми будемо повідомляти про результати", - сказано у заяві США.

Зникнення військових США

Деякий час тому стало відомо, що у Литві під час навчань на Пабрадському полігоні зникли четверо американських військовослужбовців і гусенична транспортна машина.

Ми писали про те, що на полігоні у Литві проходили військові навчання США з тренуванням розміщених там підрозділів ротаційних сил. Останні дев'ять місяців там перебуватимуть два батальйони третьої піхотної дивізії Штатів. Там також були заплановані спільні навчання з Литвою та іншими союзниками по НАТО.

Сьогодні зранку стало відомо, що у Литві було знайдено бронеавтомобіль, в якому могли перебувати четверо зниклих американських військових. Однак поліція та американські слідчі продовжують розслідування.