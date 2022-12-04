У Литві назвали токсичною тактику, за якої Росія залишиться непереможеною

Тактика, за якої Росія не буде переможена і залишиться готовою до майбутнього партнерства, є токсичною для Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter .

"Тактика залишити Росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною. Вона призводить до закликів закінчити війну переговорами замість того, щоб закінчити її перемогою України. Дехто навіть пропонує українські територіальні поступки загарбникам як подарунок", - заявив міністр.

За його словами, у деяких країн жива віра в те, що після закінчення війни всі зможуть "повернутися до звичайних справ, оскільки 24 лютого просто стався збій". Тому Україні все ще не передають усі необхідні інструменти для завершення війни та уникають конкретики щодо її членства в НАТО.