У Литві напали на соратника Навального

Так, напад на Волкова стався о 22:06 12 березня за місцевим часом на вулиці Жуведру, яка знаходиться на околиці Вільнюса.

"З мене хотіли зробити відбивну - натурально молотком для відбивних людина прямо біля будинку напала на мене, раз 15 ударив по нозі. Нога при цьому чомусь залишилася ціла. Ходити боляче, але говорять, що перелому немає, зламав зате руку. Справа наживна. Головне - працюватимемо і не здаватимемося", - розповів Волков 13 березня після нападу.

За його словами, нападник був один. Відео Волков записав після повернення із лікарні. Коментуючи подію, Волков сказав, що це був "типовий, характерний, бандитський привіт від Путіна з бандитського Петербурга".

У той же час нападників на Волкова могло бути двоє. Зокрема, його дружина сказала, що в останній момент з вікна вона побачила двох. За словами дружини опозиціонера, поки він не може ходити.

Розслідуванням нападу на Волкова займається антитерористичний підрозділ поліції Литви Aras. Наразі розглядаються кілька версій події.

"Зараз розпочато досудове розслідування, і ми робимо все можливе, щоб з'ясувати мотиви та причини злочину. Вже висунуто кілька версій, і коли все проясниться, ми зможемо надати більше інформації", - повідомив заступник генерального комісара поліції Саулюс Тамулявічюс радіостанції LRT. Він додав, що нападник поки не знайдений.

Смерть Навального

16 лютого російський опозиціонер Олексій Навальний втратив свідомість під час прогулянки в арктичній колонії "Полярний вовк", де відбував трирічний термін ув'язнення. Згодом в Управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії щодо Ямало-Ненецького автономного округу повідомили про смерть політика.

Вже 23 лютого США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за війну в Україні та смерть російського опозиціонера Олексія Навального.