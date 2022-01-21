В Литве разрешили ходить на работу с COVID в легкой форме

В Литве работникам жизненноважных сфер хозяйства или общественного сектора разрешили ходить на работу даже с подтвержденным коронавирусом, если болезнь протекает в легкой форме, а в сфере наблюдается дефицит людей. Нововведение вступит в силу в понедельник, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подготовил список профессий, представители которых не могут работать удаленно. Таким образом, инфицированные коронавирусом продолжат работать в таких сферах, как:

обеспечение энергопоставок,

обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог,

обеспечение социальной защиты,

обеспечение внутренней безопасности,

оборона,

здравоохранение.

Работникам с коронавирусом, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если такие работники контактируют с третьими лицами, они в обязательном порядке должны носить респираторы.

При этом если по медицинским противопоказаниям человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.