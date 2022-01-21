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В Литве разрешили ходить на работу с COVID в легкой форме

Автор: Валерия Полищук

В Литве работникам жизненноважных сфер хозяйства или общественного сектора разрешили ходить на работу даже с подтвержденным коронавирусом, если болезнь протекает в легкой форме, а в сфере наблюдается дефицит людей. Нововведение вступит в силу в понедельник, 24 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис подготовил список профессий, представители которых не могут работать удаленно. Таким образом, инфицированные коронавирусом продолжат работать в таких сферах, как:

  • обеспечение энергопоставок,
  • обеспечение присмотра за инфраструктурой дорог,
  • обеспечение социальной защиты,
  • обеспечение внутренней безопасности,
  • оборона,
  • здравоохранение.

Работникам с коронавирусом, если они во время работы не контактируют с третьими лицами и общаются только с коллегами, рекомендуется носить респиратор с уровнем защиты не ниже FFP2 или KN95. Если такие работники контактируют с третьими лицами, они в обязательном порядке должны носить респираторы.

При этом если по медицинским противопоказаниям человек не может находиться в респираторе, он должен надевать защитный щиток.

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ЛитваКоронавирус