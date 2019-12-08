В Литве разбился спортивный самолет

В Литве в воскресенье, 8 декабря, в результате крушения легкомоторного спортивного самолета погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на национальное радио.

Сообщается, что инцидент произошел в Каунасском районе. Погибли двое находившихся на борту мужчин - 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.

Радио сообщило, что один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.

Напомним, т

В Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-3, в результате чего погибли две семьи из Узбекистана. Самолет упал в лесном районе на окраине Кингстона. Жертвами авиакатастрофы стали 7 человек, находившиеся на борту самолета, среди них - три ребенка.