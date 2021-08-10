В Литве протестуют из-за ограничений для невакцинированных, люди требуют отставки правительства

Сегодня, 10 августа у здания парламента Литвы началась акция протеста против ограничений для непривитых людей. Участники требуют отмены "паспортов возможностей" и отставки правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Известно, что митинг начался с 9 утра, тогда на акцию собралось около тысячи человек. Его планируют проводить до 17.00.
По данным правоохранителей число митингующих возросло и сейчас составляет почти 5 тысяч человек. Хотя муниципалитет давал разрешение на проведение акции с участием до 1 тысячи.
"По подсчетам полиции, собралось 4500-5000 человек. В настоящее время никаких инцидентов не было зафиксировано. Кажется, кому-то стало плохо, вызвали скорую", - говорится в сообщении.
Известно, что участники акции установили возле парламента стилизованную виселицу, а возле сцены рядом с библиотекой им. М. Мажвидаса - бутафорскую колючую проволоку.
Отмечается, что сегодня на внеочередную сессию должен собраться парламент Литвы.
Указано, что митингующие пытаются обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами, люди скандируют: "Парламент - вон!".
Накануне одна из участников акции поделилась на своей странице в соцсети требованиями, с которыми выступят участники акции, а именно:
Фото: в Литве протестуют из-за ограничений для невакцинированных (twitter.com/WladekL1)