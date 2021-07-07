В Литве непривитых работников ряда сфер могут обязать сдавать COVID-тест

Министерство здравоохранения Литвы рассматривает возможность введения обязательного периодического тестирования на COVID-19 для непривитых работников. Это связывают с распространением "Дельта" штамма коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.
"Аргументы просты - из-за распространения штамма "Дельта". Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить наблюдение, надзор, чтобы случаи можно было максимально быстро выявлять и контролировать",- говорится в сообщении.
В Минздраве Литвы утверждают, что в стране наблюдается внутреннее распространение штамма "Дельта", который грозит четвертой волной эпидемии.
Если раньше фиксировались только привозные случаи, то за прошедшую неделю в Литве зарегистрировали 23 случая заражения штаммом "Дельта".
Напомним, что в Литве надеются отменить карантин уже в этом месяце.