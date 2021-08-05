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В Литве непривитых от коронавируса планируют лишить больничных

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Четверг 05 августа 2021 09:28
В Литве непривитых от коронавируса планируют лишить больничных Фото: в Литве без прививки от коронавируса могут лишить больничных (freepik)
Автор: Инна Собора

В Литве приняли постановление, согласно которому граждане не будут получать выплату больничного в случае заболевания коронавирусом. Речь идет о тех, кто не сделал прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министерство внутренних дел Литвы зарегистрировало поправки к постановлению о чрезвычайной ситуации, в которых перечислено, для каких видов деятельности потребуется "паспорт возможностей".

"В документе не только расширена сфера использования паспорта, но и оговариваются важные для работников моменты – обязательное тестирование, платное тестирование, отказ от выплаты больничного непривитым жителям в случае заболевания коронавирусом", - пишет издание.

В документе сказано, что "больничный не будут выплачивать непривитым лицам, заболевшим болезнью в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям".

Все эти изменения еще должно утвердить правительство Литвы.

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