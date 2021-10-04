ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Литве намерены выплачивать пособие пенсионерам за вакцинацию

Новина українською →
Литва, Понедельник 04 октября 2021 21:20
В Литве намерены выплачивать пособие пенсионерам за вакцинацию Фото: В Литве намерены выплачивать пособие пенсионерам за вакцинацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство социальных дел Литвы представило проект постановления, согласно которому пенсионеры будут получать разовую выплату в размере 100 евро за вакцинацию от COVID. В частности, выплату смогут получить пенсионеры в возрасте от 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Правом на одноразовую выплату будет обладать лицо, достигшее 75 лет, которое до сентября этого года не было привито ни одной дозой вакцины от COVID-19, а до 1 декабря полностью привилось.

Также выплата предлагается и людям 75-лет и старше, которые в данный момент привились и до 1 апреля привьются бустерной, то есть третьей или второй дозой в зависимости от вакцины.

Единоразовую выплату могут предоставлять в декабре и апреле вместе с пенсией, отдельного заявления от пенсионеров не потребуется.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Литва
NEWS
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)
DAILY
Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Игра в монополию. Как "Слуга народа" собирается уволить Разумкова и ряд министров