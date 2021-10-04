В Литве намерены выплачивать пособие пенсионерам за вакцинацию

Министерство социальных дел Литвы представило проект постановления, согласно которому пенсионеры будут получать разовую выплату в размере 100 евро за вакцинацию от COVID. В частности, выплату смогут получить пенсионеры в возрасте от 75 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Правом на одноразовую выплату будет обладать лицо, достигшее 75 лет, которое до сентября этого года не было привито ни одной дозой вакцины от COVID-19, а до 1 декабря полностью привилось.

Также выплата предлагается и людям 75-лет и старше, которые в данный момент привились и до 1 апреля привьются бустерной, то есть третьей или второй дозой в зависимости от вакцины.

Единоразовую выплату могут предоставлять в декабре и апреле вместе с пенсией, отдельного заявления от пенсионеров не потребуется.