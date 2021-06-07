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В Литве уже можно получить цифровой COVID-сертификат ЕС

Новина українською →
Литва, Понедельник 07 июня 2021 12:41
В Литве уже можно получить цифровой COVID-сертификат ЕС Фото: в Литве с понедельника можно получить цифровой COVID-сертификат ЕС (freepik.com)
Автор: Юлия Струк

С понедельника, 7 июня, в Литве можно получить цифровой ковид-сертификат Евросоюза, который упрощает поездки между странами сообщества. Такая возможность появилась в электронной системе здравоохранения e.sveikata.

Об этом сообщает издание Delfi.

Цифровой ковид-сертификат ЕС будут выдавать переболевшим, привитым или сдавшим тест на коронавирус людям, чтобы упросить процедуры проверки на пограничных пунктах. Однако каждая из стран может устанавливать собственные требования, предъявляемые к путешественникам.

Указано, что согласно действующим сейчас в Литве требованиям, дополнительные ограничения не применяются в отношении привитых от коронавируса или переболевших им людей при выезде и прибытии спустя:

  • неделю после вакцинации второй дозой Pfizer,
  • двух недель после второй дозы Moderna,
  • 15 суток после второй дозы AstraZeneca,
  • двух недель после дозы Johnson & Johnson.

Также ограничения не применяются для переболевших, если не прошло 180 дней с момента диагноза COVID-19 (установленного по результатам теста ПЦР, а также после антигенного теста).

Однако в цифровом сертификате ЕС факт того, что человек переболел коронавирусом, фиксируется только после положительного результата теста ПЦР. Если человек не отвечает установленным требованиям вакцинации или выздоровления, до прибытия в Литву ему нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус, выполненный не позднее чем за 72 часа до поездки. Также для такого путешественника обязательна изоляция.

Прибывающих в Литву с цифровым ковид-сертификатом ЕС сейчас проверяют в обычном порядке, как и обладающих национальным документом, подтверждающим факт прививки или того, что человек переболел.

До первого июля Центр регистра планирует предоставить цифровую программу для проверки, которая будет считывать QR-код.

Подчеркивается, что цифровой ковид-сертификат ЕС указывает лишь необходимые данные: имя, фамилию, дату рождения, соответствующую информацию о вакцинации или выздоровлении, и уникальный идентификатор.

Страны, которые посещает человек, не имеют право хранить информацию. При проверке подтверждается лишь срок действия удостоверения и его подлинность.

Отмечается, что все данные остаются в ведении государства, которое выдало удостоверение.

При этом ковид-сертификат ЕС для жителей Литвы будет предназначаться не только для поездок в страны ЕС. Он будет действовать и внутри страны, предоставляя те же преимущества, которые предоставляет "паспорт возможностей".

Однако пока что жителей страны призывают пользоваться внутренним "паспортом возможностей" по причине упрощенной процедуры проверки и более мягких требований вакцинации.

Напомним, Минздрав Литвы 2 июня презентовал европейский COVID-сертификат, который уже действует в нескольких странах.

Как писало РБК-Украина, 1 июня семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

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