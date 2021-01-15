В Литве у медиков после COVID-вакцинации обнаружили коронавирус

В Вильнюсе (Литва) в Сантаришкской клинике после первой вакцинации от COVID-19 болезнь обнаружили у 79 медиков. Профессор инфекционного отделения клиники Лигита Янчорене заявила, что люди были носителями вируса еще до прививки.

Об этом сообщает Delfi.

"Это не связано с вакцинацией, возможно, людей привили, когда они уже были носителями вируса. Если взглянуть на исследования, которые представлены при регистрации вакцины, там четко сказано, что после первой дозы через 12 дней опасность заражения снижается примерно на 20%", - сказала она.

Профессор также отметила, что 95% эффективность от коронавируса появляется только через неделю после второй прививки.

Напомним, власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech. Причиной этому стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Кроме того, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID. Также в Литве хотят вести реестр лиц, которые отказались от вакцинации.