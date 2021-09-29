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Литва возвращает масочный режим из-за ухудшения ситуации с COVID

Автор: Артем Горовенко

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Литве возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Другие карантинные меры пока не обсуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.

Сообщается, что сегодня правительство Литвы вернет обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, для этого достаточно режима чрезвычайной ситуации.

"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.

Она подчеркнула, что другие меры пока обсуждать не планируют.

Напомним, ранее стало известно, что в Литве вакцинировали от COVID 70% взрослого населения.

Кроме того, в этой стране с середине сентября торговые центры, спортивные клубы, кинотеатры и другие места обслуживания должны требовать на входе "паспорт возможностей", который выдается привитым, а также тем, кто переболел или получил отрицательный тест.

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