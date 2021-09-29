Литва возвращает масочный режим из-за ухудшения ситуации с COVID

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Литве возвращают обязательный масочный режим в закрытых помещениях. Другие карантинные меры пока не обсуждаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delfi.
Сообщается, что сегодня правительство Литвы вернет обязательное ношение масок в закрытых общественных пространствах. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, для этого достаточно режима чрезвычайной ситуации.
"В регламенте режима чрезвычайной ситуации будут изменения, расширят список требований по вопросу ношения масок в закрытых помещениях", - сказала премьер.
Она подчеркнула, что другие меры пока обсуждать не планируют.
Напомним, ранее стало известно, что в Литве вакцинировали от COVID 70% взрослого населения.
Кроме того, в этой стране с середине сентября торговые центры, спортивные клубы, кинотеатры и другие места обслуживания должны требовать на входе "паспорт возможностей", который выдается привитым, а также тем, кто переболел или получил отрицательный тест.