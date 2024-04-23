Литва вигнала з країни колишнього соратника Януковича

Спецслужби Литви уточнили, що Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у корупційних схемах із розграбування бюджету України. Після закінчення Революції Гідності Кравець втік з України.

У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання в Литві, там він прожив майже 10 років і заснував бізнес.

Силовики Литви звернули на нього увагу лише на початку 2023 року. За їхніми даними, він підтримував стосунки з оточенням Януковича, тож має бути лояльним щодо Росії. А це становить загрозу для нацбезпеки Литви.

Тому 4 березня Департамент міграції Литви вирішив не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання для Кравця та членів його сім'ї. Колишній український чиновник намагався оскаржити це рішення в судах, але безуспішно.

Андрій Кравець

Народився в Полтавській області. Був нардепом від "Партії регіонів", заступником міністра Кабінету міністрів України Анатолія Толстоухова.

25 лютого 2010-го указом Віктора Януковича призначений керівником Державного управління справами. 26 лютого 2014 року указом в.о. президента Олександра Турчинова звільнений із зазначеної посади.