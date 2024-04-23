Литва вигнала з країни колишнього соратника Януковича
Влада Литви позбавила посвідки на проживання колишнього голову Державного управління справами Андрія Кравця. Це соратник екс-президента України Віктора Януковича.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Спецслужби Литви уточнили, що Кравець із дружиною Мариною Пелих брали участь у корупційних схемах із розграбування бюджету України. Після закінчення Революції Гідності Кравець втік з України.
У 2014 році Кравець із сім'єю отримав посвідку на проживання в Литві, там він прожив майже 10 років і заснував бізнес.
Силовики Литви звернули на нього увагу лише на початку 2023 року. За їхніми даними, він підтримував стосунки з оточенням Януковича, тож має бути лояльним щодо Росії. А це становить загрозу для нацбезпеки Литви.
Тому 4 березня Департамент міграції Литви вирішив не продовжувати дію посвідки на тимчасове проживання для Кравця та членів його сім'ї. Колишній український чиновник намагався оскаржити це рішення в судах, але безуспішно.
Андрій Кравець
Народився в Полтавській області. Був нардепом від "Партії регіонів", заступником міністра Кабінету міністрів України Анатолія Толстоухова.
25 лютого 2010-го указом Віктора Януковича призначений керівником Державного управління справами. 26 лютого 2014 року указом в.о. президента Олександра Турчинова звільнений із зазначеної посади.
Кримінальне переслідування Януковича в Україні
Віктор Янукович втік до Росії одразу в лютому 2014 року. В Україні на нього завели низку кримінальних справ. Наприкінці 2022 року ДБР завершило розслідування за фактом держзради Януковича у зв'язку зі справою "Харківських угод".
Також Януковича почали судити за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.
Минулого року до суду скеровано обвинувальний акт щодо Януковича через захоплення державної влади у 2010 році.
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