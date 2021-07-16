Литва уничтожила 5 000 доз вакцины Moderna. Истек срок годности
За последние дни Литве пришлось утилизировать около 5 000 доз вакцины Moderna. У этой партии истек срок годности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, часть доз утилизировали, потому что срок их годности истек.
"Сейчас, насколько мне известно, некоторые муниципалитеты даже не принимают вакцины - они просто говорят не надо, потому что мы не используем их, тогда вы сделаете нас виноватыми в том, что вакцинация не была проведена в срок", - отметил он.
По его мнению, если правительство примет определенные решения, поощряющие вакцинацию, тогда проблема сроков годности исчезнет, поскольку будет больше желающих сделать прививку.
Напомним, ранее стало известно, что в Украину на этих выходных будет поставлена первая партия вакцины Moderna.