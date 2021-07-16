Литва уничтожила 5 000 доз вакцины Moderna. Истек срок годности

За последние дни Литве пришлось утилизировать около 5 000 доз вакцины Moderna . У этой партии истек срок годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, часть доз утилизировали, потому что срок их годности истек.

"Сейчас, насколько мне известно, некоторые муниципалитеты даже не принимают вакцины - они просто говорят не надо, потому что мы не используем их, тогда вы сделаете нас виноватыми в том, что вакцинация не была проведена в срок", - отметил он.

По его мнению, если правительство примет определенные решения, поощряющие вакцинацию, тогда проблема сроков годности исчезнет, поскольку будет больше желающих сделать прививку.