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Литва уничтожила 5 000 доз вакцины Moderna. Истек срок годности

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Вильнюс, Пятница 16 июля 2021 14:41
Литва уничтожила 5 000 доз вакцины Moderna. Истек срок годности Фото: партию вакцины Moderna уничтожили в Литве (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За последние дни Литве пришлось утилизировать около 5 000 доз вакцины Moderna. У этой партии истек срок годности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам главы Вильнюсского центра вакцинации Кипраса Красаускаса, часть доз утилизировали, потому что срок их годности истек.

"Сейчас, насколько мне известно, некоторые муниципалитеты даже не принимают вакцины - они просто говорят не надо, потому что мы не используем их, тогда вы сделаете нас виноватыми в том, что вакцинация не была проведена в срок", - отметил он.

По его мнению, если правительство примет определенные решения, поощряющие вакцинацию, тогда проблема сроков годности исчезнет, поскольку будет больше желающих сделать прививку.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину на этих выходных будет поставлена первая партия вакцины Moderna.

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