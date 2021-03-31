Литва работает над национальным паспортом COVID-вакцинации

Правительство Литвы сейчас работает над национальным паспортом вакцинации от коронавируса. Документ появится в конце апреля, однако его внедрение займет несколько месяцев.

"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации - документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода ... а с мая (планируем) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", - сказала она.

Представитель ведомства отметила, что Литва создает так называемые "зеленые удостоверения" и сертификаты вакцинации, которые позволят людям с иммунитетом свободно перемещаться по стране.