Литва работает над национальным паспортом COVID-вакцинации

Правительство Литвы сейчас работает над национальным паспортом вакцинации от коронавируса. Документ появится в конце апреля, однако его внедрение займет несколько месяцев.
Об этом заявила канцлера Министерства здравоохранения Литвы Юргита Гребенковена, сообщает Delfi.
"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации - документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода ... а с мая (планируем) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", - сказала она.
Представитель ведомства отметила, что Литва создает так называемые "зеленые удостоверения" и сертификаты вакцинации, которые позволят людям с иммунитетом свободно перемещаться по стране.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать систему паспортов вакцинации, поскольку Евросоюз, США и Израиль уже внедряют ее.
Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, украинский паспорт вакцинации получат те, кто сделает две прививки от COVID.
30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству иностранных дел отработать вопрос поездок с паспортами вакцинации. Он отметил, что этот вопрос надо согласовать с международными партнерами.