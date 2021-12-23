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Литва против рассмотрения предложений РФ по "гарантиям безопасности": "НАТО стоит отказаться"

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Вильнюс, Четверг 23 декабря 2021 09:51
Литва против рассмотрения предложений РФ по "гарантиям безопасности": "НАТО стоит отказаться" Фото: глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

В Литве предлагают НАТО отвергнуть предложение РФ провести переговоры по "гарантиям безопасности". Однако приоритетом является поддерживать нынешний статус обороны в регионе.

Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

По его словам, единственные переговоры, которые хотелось бы наблюдать, - о возможности усиления гарантий безопасности в регионе. Речь идет о территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.

"Мы не думаем, что следует начинать любые переговоры относительно того, что было предложено Россией", - заявил Ландсбергис.

Напомним, глава МИД РФ Лавров анонсировал переговоры по "гарантиям безопасности" с США на начало 2022.

Подробнее о требованиях России читайте в материале РБК-Украина "Гарантии безопасности". Чего хочет Путин от США и НАТО".

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