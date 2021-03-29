Литва против признания российской вакцины в "паспортах вакцинации" ЕС

Исполняющий обязанности посла Литвы в ЕС Симонас Шатунас выступил против включения российского препарата против коронавируса "Спутник V" в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации. Он считает, что Евросоюзу нужно наращивать производство своих вакцин.

"Признание только вакцин, разрешенных EMA - это способ подчеркнуть доверие к институтам ЕС, таким как регулятор лекарственных средств и агентство ЕС по мониторингу заболеваний", - пояснил Шатунас.

По словам посла, вместо того чтобы полагаться на неутвержденные препараты, такие как "Спутник V", Европе следует сосредоточиться на наращивании производства своих вакцин, в которые она инвестировала. Например, немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac получили деньги ЕС.

"Литва твердо убеждена, что только разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам вакцины должны быть частью цифрового "зеленого" сертификата", - сказал Шатунас.

Напомним, Единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.

В настоящее время российская вакцина проходит проверку в EMA, но еще не получила разрешение на использование в ЕС.

Также РБК-Украина писало, что глава правительства Баварии Маркус Зедер призвал зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса. Он считает, что решение о регистрации в Евросоюзе российской вакцины должно быть принято "как можно скорее".

Кроме того, европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужен "Спутник V".