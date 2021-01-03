Литва продлила ограничение на поездки между регионами из-за ситуации с COVID

В Литве решили продлить ограничения на передвижение между регионами. Меры будут действовать минимум до 31 января.

Об этом сообщает Delfi.

Прежний срок ограничений был до 24 января и теперь его продлили на неделю. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом в Литве.

Как и раньше, исключения из запрета на перемещения между муниципалитетами будут действовать для тех, кто въезжает по месту жительства, в связи со смертью родственников, на работу, в рамках поездки в или из аэропортов, портов, автовокзалов, для лечения, прочим неотложным причинам.

Также ограничения не распространяются на членов одной семьи или одного домохозяйства, которые едут в муниципалитет, где находится недвижимость, принадлежащая одному из членов семьи или домохозяйства.

Утром в воскресенье в Литве сообщили о 1239 новых случаях заражения коронавирусом, 37 человек умерли.

Напомним, в Германии собираются продлить действие локдауна. Но пока неизвестен срок продления. Пока жесткий карантин действует до 10 января.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине пока не рассматривают возможность отмены жесткого карантина в январе, несмотря на текущую статистику заболеваемости.