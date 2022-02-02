Литва приостанавливает использование COVID-сертификатов

Правительство Литвы приняло решение приостановить использование сертификата о вакцинации. Решение вступит в силу в субботу, 5 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Однако одновременно с отменой COVID-сертификатов будут введены и другие ограничения.
"Мы убедились, что этот инструмент работает. Сначала он позволил нам открыть его, затем позволил нам держать его открытым. И, возможно, это убедило еще одного человека сделать прививку и защитить свое здоровье", - сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Напомним, правительство Грузии отменило "зеленые" COVID-паспорта из-за быстрого распространения "Омикрона" и легких симптомов заболевания.
Кроме того, Латвия допустила возможность отказа от COVID-сертификатов внутри страны.