Литва предоставит Украине вакцины от COVID по специальной программе ЕС

В частности, во время встречи Шмыгаль призвал продолжить совместную работу в рамках Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Кроме того, украинский премьер отметил, что он лично и президент Владимир Зеленский намерены принять участие в IV международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе.

"Рассчитываем, что в ближайшее время Литовская Республика предложит дату проведения Конференции", - сказал Шмыгаль.

Он также поблагодарил литовскую сторону за четкую и последовательную поддержку Украины по всем актуальным вопросам, связанных, прежде всего с противодействием российской агрессии.

Премьер напомнил о создании Крымской платформы, целью которой является деоккупация Крыму. Первый саммит планируется провести 23 августа.

Во время встречи стороны также обсудили кампанию вакцинации, которая началась в Украине. В этом контексте Шмыгаль отметил, что на сегодня это единственный способ преодоления пандемии.

"По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать этом и следующем году в общей сложности почти 22 млн человек. У нас подписаны контракты с 6 производителями вакцины, 2 из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные", - подчеркнул он.