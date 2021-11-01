Литва попала в "черную" зону коронавируса: что это значит

Отмечено, что такая ситуация наблюдается в стране с воскресенья, 31 октября.

Однако, несмотря на это, в Игналинском районе не самая худшая эпидемиологическая ситуация, там на 100 тысяч жителей за 14 дней приходится более 509 случаев.

Указано, что худшие показатели в Клайпеде - где приходится более 2173 случаев на 100 тысяч жителей.

В то же время данные карты, фиксирующей динамику пандемии в стране, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев коронавируса сокращается.

Известно, что в Литве за последние две недели на 100 тысяч населения приходится более 1 449 COVID-заражений, а доля положительных тестов составляет 15,1%.

Что означает "черная" зона коронавируса

В Литве система определения цветовой COVID-зоны базируется на количестве новых случаев и доле положительных тестов на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Так, "черную" зону в стране вводят в случае, когда количество новых заражений коронавирусом превышает 500 на 100 тысяч жителей, а доля положительных тестов за последние дни более 10%.