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Литва попала в "черную" зону коронавируса: что это значит

Автор: Мария Кучерявец

Вся территория Литвы оказалась в так называемой "черной" зоне по распространению коронавируса. Это произошло после того, как в Игналинском муниципалитете зафиксировали рост COVID-случаев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечено, что такая ситуация наблюдается в стране с воскресенья, 31 октября.

Однако, несмотря на это, в Игналинском районе не самая худшая эпидемиологическая ситуация, там на 100 тысяч жителей за 14 дней приходится более 509 случаев.

Указано, что худшие показатели в Клайпеде - где приходится более 2173 случаев на 100 тысяч жителей.

В то же время данные карты, фиксирующей динамику пандемии в стране, показывает, что в большинстве муниципалитетов количество новых случаев коронавируса сокращается.

Известно, что в Литве за последние две недели на 100 тысяч населения приходится более 1 449 COVID-заражений, а доля положительных тестов составляет 15,1%.

Что означает "черная" зона коронавируса

В Литве система определения цветовой COVID-зоны базируется на количестве новых случаев и доле положительных тестов на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Так, "черную" зону в стране вводят в случае, когда количество новых заражений коронавирусом превышает 500 на 100 тысяч жителей, а доля положительных тестов за последние дни более 10%.

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