Литва передаст Украине партию "Убийц орков": о чем идет речь

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противобеспилотных ружей литовского производства - EDM4S Sky Wiper", - написал он.

По его словам, стоимость партии - 1,5 млн евро.

"Ружья будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. Мы их назвали "Убийца орков". Толкин бы одобрил", - добавил Тапинас.

Отметим, по данным АрмияInform, EDM4S разработан литовской компанией NT-Servise для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Его эффективность достигается путём подавления сигналов управления, видео и навигации. Комплекс полностью мобилен и готов к использованию нажатием одной кнопки. Масса комплекса составляет 6 кг, размеры - 250х350х900 мм.