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Литва передаст Украине партию "Убийц орков": о чем идет речь

Фото: Литва передаст Украине партию антидроновых ружей EDM4S Sky Wiper (armyinform.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украина получит 110 антидроновых ружей EDM4S Sky Wiper от Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление литовского журналиста Андриуса Тапинаса в Twitter.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных противобеспилотных ружей литовского производства - EDM4S Sky Wiper", - написал он.

По его словам, стоимость партии - 1,5 млн евро.

"Ружья будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. Мы их назвали "Убийца орков". Толкин бы одобрил", - добавил Тапинас.

Отметим, по данным АрмияInform, EDM4S разработан литовской компанией NT-Servise для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Его эффективность достигается путём подавления сигналов управления, видео и навигации. Комплекс полностью мобилен и готов к использованию нажатием одной кнопки. Масса комплекса составляет 6 кг, размеры - 250х350х900 мм.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел 11 июня телефонные разговоры с главами МИД Польши и Литвы. Стороны обсудили ситуацию в Украине и поставки оружия.

Ранее стало известно, что Литва отправит новую партию оружия в Украину в дополнение к анонсированным ранее бронетехнике и автомобилям.

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