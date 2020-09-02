Литва обвинила Россию в отравлении Навального

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что за отравлением российского оппозиционера Алексея Навального стоят российские власти. По его словам,

Об этом Линкявичус написал на своей страниц в Twitter.

химическим нервно-паралитическим веществом

При этом он отметил, что ответственные за отравление Навального должны понести ответственность.

Немного красных линий осталось не перейденными

емецкие военные токсикологи заявили, что Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок".

Кроме того, Германия готова будет ввести санкции против России, если подтвердится версия с отравлением Навального.

Оппозиционер Алексей Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в российском Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в его организме ядов, по инициативе семьи его перевели в берлинскую клинику "Шарите".