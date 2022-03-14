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Литва об обстреле Яворовского полигона: стремление РФ опробовать "красные линии"

Автор: Анна Шиканова

В Литве удар РФ по Яворовскому полигону во Львовской области рассматривают как испытание "красных линий" НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушкаскаса в эфире LRT.

"Это демонстрирует стремление России опробовать наши "красные линии", - отметил Арвидас Анушаускас.

Он также добавил, что в Яворове литовских инструкторов не было.

Командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемар Рупшис считает, что этот удар был сильным сигналом для НАТО.

"Рассматривать ли это как провокацию? Вся эта война – это большая провокация… Это еще более серьезный сигнал для НАТО, но он не сильно отличается от других атак", - сказал Рупшис.

Напомним, РФ нанесла удар по полигону в Яворове во Львовской области, в 20 км от границы с Польшей. Было выпущено около 30 ракет. Погибли 35 человек и более 130 человек получили ранения.

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