Литва и Латвия ввели ограничения из-за коронавируса

Правительство Латвии приняло решение о введении ограничений с 17 марта в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что Латвия с 17 марта запретит сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу. При этом латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы получат возможность покинули Латвию.

Также в Латвии запрещают проведение всех публичных мероприятий, а неорганизованные мероприятия с количеством участников до 50 человек должны заканчиваться до 23 часов вечера. Экзамены в школах переносят на май.

Как пишет агентство LTR, о введении двухнедельного общенационального карантина огласило сегодня и правительство Литвы. Ограничительные меры также включают закрытие границ для иностранных граждан и магазинов, кроме аптек и продовольственных товаров, а также запрет публичных мероприятий.

Компаниям рекомендуют переводить сотрудников на дистанционную работу. В Литве будут закрыты учебные заведения, театры, музеи, кинотеатры, спортзалы и подобные заведения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании с утра 15 марта будет введен карантин на всей территории страны. Ограничения продлятся в течение 2 недель. В Испании закроют все школы, университеты, рестораны, гостиницы, бары и другие второстепенные магазины.