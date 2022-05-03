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Литва исчерпала ресурсы по военным поставкам. Начнет закупать оружие для Украины

Фото: главнокомандующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшас (kariuomene kam lt)
Автор: Артем Горовенко

Литва практически исчерпала свои ресурсы по поставкам военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Теперь на будет закупать оружие для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего литовской армии Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.

По его словам, Литва почти исчерпала свои ресурсы по военным поставкам для Украины.

"Сами или с участием других стран мы будем покупать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей украинской стороны", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже едут американские гаубицы M777, а Пентагон опубликовал видео загрузки артиллерийских систем. Эти гаубицы натовского калибра обладают большей дальнобойностью, чем украинские орудия.

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