Литва исчерпала ресурсы по военным поставкам. Начнет закупать оружие для Украины

Литва практически исчерпала свои ресурсы по поставкам военной помощи Украине для отражения российской агрессии. Теперь на будет закупать оружие для Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего литовской армии Вальдемараса Рупшаса для 15min.lt.
По его словам, Литва почти исчерпала свои ресурсы по военным поставкам для Украины.
"Сами или с участием других стран мы будем покупать для передачи Киеву технику и вооружение с учетом потребностей украинской стороны", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину уже едут американские гаубицы M777, а Пентагон опубликовал видео загрузки артиллерийских систем. Эти гаубицы натовского калибра обладают большей дальнобойностью, чем украинские орудия.
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