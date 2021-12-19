Литва готова поддержать Украину летальным оружием

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Необходимо всячески поддерживать Украину, и Литва готова к этому, в частности передать Украине летальное оружие", - заявил Анушаускас во время пресс-конференции в Рукле.

Однако литовский министр не стал вдаваться в подробности и раскрывать, о каком именно летальном оружии он говорит.

"Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, потому что привлечены несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но и также производитель и поставщик", - отметил он.